Forum onder vuur na incident met fakkel bij Kaag: ‘Als je gif zaait, oogst je bedreigingen’

Forum voor Democratie ligt onder vuur na een incident bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Een 29-jarige Amsterdammer werd gisteravond opgepakt nadat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider opdook. Hij uitte kort daarvoor een in filmpje kritiek op het World Economic Forum, het platform in Davos, waarover Forum de laatste weken geregeld kritiek uit.

Volledig scherm CDA-minister Hugo de Jonge haalde vanmorgen uit naar Forum. © ANP CDA-minister Hugo de Jonge en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers verwijten Forum voor Democratie het klimaat te hebben geschapen waarin ‘bedreigingen’ uit voortkomen. Eerder spraken Forum-Kamerleden van tribunalen waar politici zich moeten verantwoorden voor het coronabeleid. FvD’er Gideon van Meijeren riep daarnaast op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. De Jonge: ,,Woorden doen er toe. Spreken over tribunalen, over politici die achter tralies moeten... Überhaupt de hele manier waarop Forum voor Democratie zijn woorden kiest, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot bedreiging en legitimatie. We kennen allemaal de woorden die ze kiezen. Ik denk dat dit verband niet moeilijk te leggen is, dat dit verband er is.”



Ook CU-leider Segers zegt in een tweet dat bedreiging ‘de oogst’ is van uitlatingen door Forum. ,,Als je keer op keer het gif van ‘verzet’, ‘tribunalen’ en ‘opsluiting van je politieke tegenstanders’ zaait, dan is het dit soort intimidatie en bedreiging dat je oogst. Tegen iedereen met een zwak voor FvD zou ik willen zeggen: word wakker.”

‘Vreselijk natuurlijk’

Forum-leider Thierry Baudet noemde de intimidatie bij Kaag ‘vreselijk natuurlijk’. Hij verwees echter in een tweet ook een incident dit weekend bij het partijkantoor van FvD. ,,Geüniformeerde antifa’s die verfbommen gooien tegen het FVD-kantoor. Ook onacceptabel (al heb ik daar vrijwel geen verontwaardiging in de media over gezien). Maar het politieke klimaat verhardt en ik maak me oprecht zorgen.” Wel schrijft hij: ,,Zeggen dat dit komt door onze partij of onze standpunten is absurd. De maatschappelijke spanningen lopen op doordat het debat over de krankzinnige coronasituatie al bijna twee jaar niet op inhoud wordt gevoerd.”

‘Angstaanjagende gebeurtenissen’

Het gezin van Sigrid Kaag vond het ‘bedreigend en angstig’ dat er gisteravond mensen bij haar voor de deur stonden met een fakkel. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt in een tweet van ‘absurde en angstaanjagende gebeurtenissen'. Ze verzet zich daarin tegen de verharde toon en dreigementen waar meer politici mee te maken krijgen.

,,De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schrijft Kaag in haar verklaring. ,,Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er ‘werk aan de winkel’, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op ‘wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen’, zonder daarbij namen te noemen. ,,Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.

Volledig scherm Portret van Sigrid Kaag © Joost Hoving

Aangifte

De 29-jarige Amsterdammer, die luistert naar de naam Max en met een grote brandende fakkel aanbelde bij haar woning en complotleuzen uitte, wordt verdacht van bedreiging en intimidatie. ‘Kunt u even komen, we willen met u spreken. Stop deze massamoord, stop de derde wereldoorlog’, zei de twintiger, die regelmatig wordt opgepakt en zich nóg veelvuldiger laat zien tijdens protesten tegen het coronabeleid.

Bedreiging en intimidatie, vindt Sigrid Kaag, die daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. Ze wordt met enige regelmaat bedreigd, maar of de verdachte eerder bij haar op de stoep stond is niet duidelijk. De zaak wordt nu verder onderzocht.

De 29-jarige Amsterdammer wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris (RC), laat het Openbaar Ministerie in Den Haag weten. De RC besluit of zijn voorarrest wordt verlengd. De vrouw die livestreamde hoe hij voor de woning staat van Kaag, is niet aangehouden. ‘Het is wel een heel bijzondere plek waar we staan’, zegt ze op de beelden. ‘Speciaal voor de dame die hier woont.’ ,,Gisteren is ervoor gekozen de filmster niet aan te houden”, aldus de woordvoerster. Of daar nog verandering in komt, kon zij vanochtend nog niet zeggen. Beelden die de man via een ruit in de woning van Kaag maakte, zijn veiliggesteld.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De man met fakkel bij het huis van Kaag

Rode petje

Halverwege december stond de bekende coronademonstrant uit Amsterdam, met zijn kenmerkende rode petje, gele hesje, ov-fiets en uitgesproken geloof in God, voor de Rotterdamse woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Aan het stuur van zijn fiets bungelde toen een Anonymous-masker, terwijl hij de hele scène livestreamde.

Hij wilde ‘verhaal halen’, maar kreeg nadat hij had aangebeld nul op rekest. ,,Dat gaat niet. Jammer”, klonk het via de intercom. Nadat hij na meerdere vorderingen van agenten weigerde de wijk te verlaten, werd hij opgepakt. Hij wordt in die zaak verdacht van bedreiging van De Jonge. De Jonge deed, net als Kaag, aangifte.

Fakkeltochten

Hoewel Nederland in Verzet woensdag diverse fakkeltochten organiseerde in het land, was deze actie volgens voorman Michel Reijinga ‘zeker niet’ een initiatief van zijn groepering. ,,Ik ken hem wel, hij is een einzelgänger. Toen ik het las, dacht ik: zou het Max zijn? Hij is net even wat extremer en aparter dan de rest.” Reijinga zegt de actie bij het huis van Kaag niet te steunen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die verantwoordelijk is voor de beveiliging van Kaag, wil niet ingaan op vragen over haar veiligheidssituatie. Wel laat een woordvoerder weten dat er altijd maatregelen getroffen worden die ‘op basis van het dreigingsbeeld passend zijn'.

Hoewel de beveiliging van mensen en gebouwen normaal gesproken aan de lokale autoriteiten is, valt de bescherming van mensen die ‘een bijzondere functie hebben in onze democratische rechtsorde’ onder het zogenoemde rijksdomein. Dat geldt in ieder geval voor landelijke politici zoals Kaag. Ook de mensen die in beeld zijn voor het nieuwe kabinet Rutte IV vallen onder de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, laat de NCTV weten.