Foto's verspreid van kopstukken internationale cokebende: ‘Vrij geruisloos opgeklommen binnen drugswereld’

Waar de twee mannen zich op dit moment bevinden is niet duidelijk. ,,Omdat de mannen beiden onroerend goed bezitten in Dubai, kan het zijn dat ze daar verbleven of zelfs nu nog zijn", aldus de woordvoerster van de politie.



Kandoussi groeide op in Wageningen en zijn meest recente verblijfplaats is Marokko, waar hij kort heeft vastgezeten. ,,Het is aannemelijk dat hij daar nog verblijft. Maar we houden er ook rekening mee dat hij andere landen bezoek onder een valse naam en een vervalst paspoort”, aldus de politie.



Kajdouh is geboren in Marokko en heeft de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Hij heeft lang in Amsterdam gewoond en bezit vastgoed in Marokko en Dubai. ,,We houden er rekening mee dat hij zich in een van die gebieden schuilhoudt. Maar ook hij reist mogelijk naar andere landen. We hebben aanwijzingen dat hij weleens in Turkije verblijft.”



De verwachting is dat de verdachten niet meer in Nederland komen omdat zij ervan op de hoogte zijn dat zij door de autoriteiten worden gezocht.