Foto's ‘vol met vreemde symboliek’ opgedoken van gestolen Van Gogh

Er zijn foto's opgedoken van de uit het museum Singer in Laren geroofde doek van Van Gogh. Het is voor het eerst dat er bewijs opduikt van het gestolen kunstwerk, wat aantoont dat het niet vernietigd is. Naar schatting is het schilderij tussen de 1 en 6 miljoen euro waard. Experts vermoeden dat de roof een copycat is van een eerdere kunstroof.

De foto's zijn in handen van de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand. De expert is vaker betrokken geweest bij het oplossen van kunstroven. Brand wil alleen kwijt dat hij de afbeeldingen in bezit heeft gekregen via een contact uit zijn netwerk. ,,Meer kan ik er niet over vertellen. Ik ben er sinds de roof (in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart) mee bezig geweest. Een beetje aan de bomen schudden, en toen kwam dit er uit.”

Vol met vreemde symbolieken

Van het gestolen schilderij, dat in bruikleen was van het Groninger Museum, heeft Brand twee foto's. Een van de foto's (van de voorkant van het schilderij) vindt hij verbazingwekkend: ,,Deze zit vol met vreemde symbolieken”. Op de foto is onder meer te zien hoe het schilderij op een vuilniszak ligt met links een internationale editie van The New York Times van 30 mei.

,,Er ligt altijd een recente krant bij foto's van gestolen kunstwerken”, zegt Brand. ,,Maar in dit geval niet het Algemeen Dagblad of De Telegraaf, maar The New York Times.” Het vreemde is ook dat ik zelf in een artikel op de voorpagina van het blad aan het woord kom, zegt Brand.

Octave Durham

Het voorpagina-artikel gaat daarbij ook nog eens over de diefstal uit het Singer in Laren. Met commentaar van voormalig kunstrover Octave Durham worden in het artikel camerabeelden beschreven van de roof. Deze beelden werden eerder getoond bij Opsporing Verzocht.

Durham, alias Okkie, is een ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam gestolen. Durham zat hier 3,5 jaar voor vast en moest een schadevergoeding van 350.000 euro betalen. Omdat hij deze niet kon ophoesten, zat hij nog eens drie maanden vast. Durhams doel was om de twee schilderijen te verkopen aan Cor van Hout, de Heineken-ontvoerder. Maar die werd een dag voor de overdracht geliquideerd.

,,Uiteindelijk heeft Durham de stukken verkocht aan een maffiabaas. Die heeft de meesterwerken zo'n 14 jaar later als onderpand gebruikt om behoorlijk wat strafvermindering te krijgen van justitie”, licht Brand toe.

In het New York Times-artikel zegt Brand dat hij denkt dat de Laren-roof het werk is van een copycat die Durham nadoet. ,,Die denkt: ‘Ik verkoop het ook aan iemand in de onderwereld’. Daarom circuleren de foto's nu in maffiakringen.” Wat Brands vermoeden nog meer bevestigt, is het boek ‘Meesterdief’ dat op de foto op het schilderij te zien is. Meesterdief (van Wilson Boldewijn) is een biografie over het leven van Van Gogh-dief Okkie.

Waterdicht alibi

,,Je kan denken dat ze zo proberen de onderzoekers op het verkeerde spoor te brengen”, zegt Brand. ,,Maar Okkie heeft een waterdicht alibi. Hij lag op het moment van de roof in het ziekenhuis. Misschien wisten de rovers dat niet.”

Het schilderij zelf ziet er op de foto's authentiek uit. Al is het doek wel beschadigd. Iets onder het midden is een kras te zien. Niet gek, vindt Brand. Op camerabeelden is te zien hoe het stuk hardhandig door de rover werd weggenomen. De dader vertrok met het stuk onder zijn arm op een scooter of motor.

Er is ook een foto van de achterkant van het stuk. ,,Dat bewijst dat dit echt het gestolen doek is”, zegt Brand. ,,Aan de achterkant zitten etiketjes met informatie die niemand kent. Die kan je niet vervalsen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De tweede foto is van een etiket aan de achterkant van het schilderij. © Arthur Brand

‘De kras is jammer’

Volgens de onderzoeker zijn geroofde schilderijen vroeger weleens verbrand na een diefstal. ,,Het is heel opvallend dat er nu foto's opduiken. Dit toont aan dat we met professionele daders te maken hebben die niet zomaar een kunstwerk vernietigen. Daar ben ik eigenlijk blij mee.” Brand geeft niet zoveel om het pakken van de daders, het belangrijkste vindt hij dat het schilderij wordt gevonden.

De beschadiging op het doek is volgens hem te herstellen. ,,Natuurlijk is de kras jammer. Maar hoe vreselijk deze zaak ook is, het doek is verder nog in een opmerkelijk goede staat.”

'Fantastisch’

De onderzoeker verwacht niet dat de rovers ooit gepakt zullen worden. ,,Dit zijn professionele jongens. Als het stuk al is verkocht aan een maffiabaas, gaan we het de komende 10 of 20 jaar niet terugzien.”

Brand hoopt nu dat er beweging in de zaak komt en dat het stuk teruggehaald kan worden. De politie wil alleen kwijt dat ze de hoogte zijn van de foto's en deze meenemen in het onderzoek. Meerdere specialisten en kunstroofexperts van de landelijke recherche werken mee aan het onderzoek.

Museum Singer Laren noemt het opduiken van de foto's fantastisch. ,,We vinden het geweldig dat er een teken van leven is”, zegt een museumwoordvoerster. ,,We hopen nu heel erg dat het werk zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum.”