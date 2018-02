Fotograaf Chris Keulen wint Zilveren Camera

Fotograaf Chris Keulen heeft de Zilveren Camera 2017 gewonnen, de prijs voor de beste persfoto van het jaar. Hij wint de prijs voor de serie Kwetsbare Liefde, over een man die thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw. De prijs is hem overhandigd in Museum Hilversum.

Met de toekenning van de Zilveren Camera eert de jury 'de toewijding van de fotograaf bij het maken van dit verhaal en de fotografische kwaliteit ervan, zowel op beeldniveau als bij de samenstelling van de serie'.

Ook bekroonde de jury het maatschappelijk belang van het verhaal: ouder worden en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de vrijheid keuzes te maken over hoe je je leven inricht, al dan niet ingegeven door het beeld dat je hebt van de zorg in een instelling. ,,Het feit dat er juist afgelopen jaar een verhitte maatschappelijke discussie plaatsvond over ouderenzorg, maakt deze serie ook journalistiek zeer relevant.''

Chris Keulen leerden Alda, de vrouw die hij fotografeert, en haar man Kim kennen in 2015. Alda had toen al zeker acht jaar dementie. De situatie verslechterde flink, maar haar man Wim wilde pertinent niet dat zijn vrouw naar een tehuis zou gaan. Keulen bleef haar gedurende de jaren fotografen. De serie is nog niet afgelopen.

Overige prijzen

De zilveren camera wordt uitgereikt in diverse categorieën. Ook AD-fotografen Koen Verheijden (Documentair Nationaal Serie) en Pim Ras (Sport Enkel en Sport Serie) waren genomineerd. Ras won in de categorie Sport Enkel met zijn foto van de omhaal van Klaas-Jan Huntelaar. De tweede plek kreeg hij met zijn fotoserie over Feyenoord die landskampioen werd.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar en Stijn Wuytens. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst springt een gat in de lucht met de schaal. © Pim Ras fotografie

Volledig scherm Pim Ras wint eerste prijs in de categorie sport. © De Jonge Angeliek

Koen Verheijden won de derde prijs met zijn serie over leven met elektrohypersensitiviteit, in de categorie waarin de zilveren camera werd uitgereikt.

Volledig scherm Janneke leeft met kaarslicht. Ze woont al meer dan negen jaar in een stacaravan, met negen lagen van aluminiumfolie, zilverdraad en verf die de stralingen tegen moet houden. Spiegels voor en achter haar weerkaatsen de straling die binnenkomt. Een keer heeft ze met een mes en een keer met een zak over haar hoofd zelfmoord proberen te plegen, de laatste keer kon een predikant haar nog net op tijd redden. Ze zegt zelf dat ze van wifi-straling buiten haar zinnen raakt en agressief wordt. Haar geloof is het enige wat haar in leven houdt. © Koen Verheijden

Fotograaf Stanley Gontha won de prijs in de categorie Nieuws Nationaal, met een foto waarop ajax-supporters samen komen na het nieuws over Abdelhak Nouri. Op de foto is de vader van Nouri te zien in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Hij reageert op de duizenden mensen die steun betuigen aan zijn zoon.

Volledig scherm De iconische foto van fotograaf Stanley Gontha komt in het Amsterdam Museum te hangen. © Stanley Gontha