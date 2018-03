Fotograaf redt vrouw uit over de kop geslagen auto: 'Op zo'n moment aarzel je niet'

VUGHT - Normaal is Sander van Gils als rampenfotograaf vrij snel na de hulpdiensten op de plaats van een ongeluk. Maar vanochtend was hij er als eerste. Hij zag in Vught een auto voor zijn ogen over de kop slaan. Van Gils twijfelde geen moment toen hij zag dat de inzittende er niet op eigen kracht uit kon komen.

Het gaat vrij snel, dinsdagochtend rond 08.00 uur. Het verkeer op de A2 richting Den Bosch staat plotseling stil. Waar Van Gils zelf op tijd kan remmen, ziet hij in zijn ooghoek hoe een vrouw in een rode Fiat Punto op de file inrijdt. Later zou zij verklaren dat ze haar voorganger niet op tijd zag remmen. ,,De matrixborden stonden wel aan'', zegt Van Gils. ,,Maar het verkeer stond sneller stil dan verwacht.''

Door de klap vliegt haar auto door de lucht, en belandt op de kop op de weg. Hoewel ze flink geschrokken is, blijkt de bestuurster niet ernstig gewond. Toch raakt ze in paniek, als ze merkt dat de deuren van de auto niet meer open gaan. Ze kan er niet uit.

Kloppen op het raam

Quote Als we de voorruit hadden ingeslagen, zou ze de glassplinters over zich heen krijgen Sander van Gils Meerdere automobilisten rijden door, maar Van Gils ziet direct dat de vrouw van middelbare leeftijd hulp nodig heeft. Hij zet zijn auto voor de hare en stapt uit. ,,Ik zag de vrouw op het raam kloppen'', beschrijft Van Gils. ,,Op zo'n moment aarzel je niet.''



Knielend bij de auto probeert hij de vrouw gerust te stellen. Maar ze hoort hem niet, door de dichte ramen heen. Met handgebaren krijgen ze toch wat contact. In totaal zo'n vier automobilisten stappen uit om te helpen. Eén van hen heeft een noodhamer bij zich en geeft die aan Van Gils.

Glassplinters

Die had zo'n hamer nog nooit eerder gebruikt, maar bedenkt al snel dat het niet slim zou zijn om een ruit aan de voorkant in te slaan. ,,Dan zou ze de glassplinters over zich heen kunnen krijgen. Ik weet niet meer welke ruit het was, maar we hebben er eentje aan de achterkant ingeslagen.'' De vrouw kan tussen de stoelen door naar achteren kruipen en zo uit de auto worden geholpen.