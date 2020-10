Fout in dossier Jos Brech: vermissing Nicky was wél bekend

De rechtbank beweerde gisteren dat Brech op 11 augustus nog niet had kunnen weten van de verdwijning van Nicky. Dat blijkt niet te kloppen, aangezien de lokale zender TV8 (nu L1) op die dag aandacht besteedde aan die verdwijning.

In de uitzending komt een woordvoerder van de hulpdiensten aan het woord die vertelt over de vermissing van de 11-jarige Nicky Verstappen. Het zijn de oudste beelden die de omroep kon vinden in het archief.

In een politierapport in het rechtbankdossier staat iets anders. Brech werd in de nacht van 11 op 12 augustus staande gehouden en volgens het rapport kon Brech op dat moment niet weten dat er een jongetje vermist was. Gevraagd naar de bron voor die bewering, gaf de rechtbank aan dat dit nog nader onderzocht moest worden. Uit het archief van L1 blijkt nu dus iets anders.

Toeval

Bij de start van de inhoudelijke behandeling kwam Brech vorige week met een nieuwe verklaring: hij had Nicky in 1998 wel degelijk gezien, maar pas toen de jongen overleden was. Hij had Nicky die dag per toeval aangetroffen, nadat hij tijdens een plaspauze ‘iets’ zag, op ongeveer 30 meter afstand.

Donderdag komt het OM met de strafeis in deze zaak. Volgens de aanklagers is Jos Brech betrokken bij de ontvoering, het misbruik en het doden van Nicky. De verdachte ontkent dit.

