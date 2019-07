Fraai zomerweer in aantocht

Het was afgelopen weekend niet het meest fraaie zomerweer. Bewolking overheerste en er viel zo nu en dan een bui of wat miezerregen. Ook vandaag en morgen ziet het er nog niet veel beter uit.



Dankzij een vaak aanhoudende noordenwind en wolkenvelden kwam de temperatuur de afgelopen twee weken zo’n anderhalve graad te laag uit. ,,Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in deze periode van het jaar ongeveer 17,7 graden. Nu was het gemiddeld 16,2 graden”, legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit. De laatste keer dat de eerste helft van juli te koud verliep, was in 2017. ,,Toen bleef de gemiddelde temperatuur steken op 17,4 graden, iets onder normaal”, aldus Janssen.