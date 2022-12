Kevin (22) en Manon (21) raken gewond door crash met vrachtwa­gen, veroorza­ker rijdt door

Het is anderhalve week geleden maar voor Kevin Boonman (22) uit Heino en zijn vriendin Manon Seine (21) uit Zwolle is het als de dag van gisteren. Ze raakten beiden gewond na een frontale crash met een vrachtwagen op de Eperweg in ’t Harde. De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. De politie is nog altijd naar deze persoon op zoek.

22 december