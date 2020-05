Frank zit in quarantaine: Advies voor Mark Rutte

Na een moeizaam begin in de crisis (hij gaf zelf te weinig leiding, was niet zichtbaar genoeg) groeide hij als crisispremier, vonden we allemaal. Die intelligente lockdown was knap gevonden. En het leek te werken. Maar toen die lockdown even duurde, bleek dat we zelfs in levensbedreigende crises een zeer ongeduldig volkje zijn. De lobbyisten begonnen aan zijn jasje te trekken. Nu opent hij voorzichtig het land, maar voor de kwetsbare economische sectoren gaat het te langzaam, voor de kwetsbare gezondheidsgroepen te snel.



Hij kan het als premier in deze situatie bijna nooit goed doen. Als straks een nieuwe Corona-golf uitblijft, zul je z’n critici horen: het was allemaal niet nodig geweest, er is te veel onnodige economische schade geleden. Als die tweede golf wel komt heeft de premier zijn oren laten hangen naar de strandtenthouders en horecabazen.



Nou ja. Ik geloof niet dat Rutte al bezig is met de verkiezingen. Misschien stopt hij na deze megaklus wel. Maar als hij doorgaat kan-ie goed advies gebruiken. Dat ik droom dat ik hem van dat advies kan voorzien, zegt zonder twijfel iets over mijn ego. Wat, dat mag u zelf invullen.