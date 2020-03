Frank zit in quarantaine: de handen van Rutte

Vlak bij mijn huis loopt het water van de Delfhavense Schie. Hollands tafereeltje, glinsterende lichten in het donkere water. Het was even voor achten. Rutte had net gesproken en alhoewel ik in zelf-quarantaine ben, was nu echt wel het tijd om even de benen te strekken. Ik liep langs de kade en keek over het water naar de verlichte huizen van Mark Ruttes volk. Op een bankje hoorde ik Pools, een verliefd stelletje sjokte innig gearmd langs. Ik liet zijn speech op me inwerken. Niet de woorden stuk voor stuk. Maar de boodschap: Het is er, we moeten het er mee doen. We gaan er het beste van maken. En wees lief voor elkaar.



Ik ben van origine politiek verslaggever, dus ik vind dat ik wel een beetje recht van spreken heb, qua expertise. Kok, Fortuyn en vooruit Balkenende, ik heb hun grote speeches gehoord, meegeschreven en geanalyseerd. Toen Joop den Uyl het land toesprak over de oliecrisis was ik al wel volwassen, maar zat ik niet in het vak. En nu deze, die je historisch gezien naast die van de PvdA-coryfee mag leggen.