Frank zit in quarantaine: duizendmaal meer emoties dankzij het lange telefoongesprek

Mijn vrouw komt terug van anderhalf uur wandelen langs de kade, klopt op de deur (sleutel vergeten), ik doe open, ze lacht me toe met snel opgetrokken wenkbrauwen, maar praat nog volop in haar telefoon; loopt langs me heen (snel kusje op mijn wang) naar de wasbak om haar handen te wassen, nog steeds pratend in haar microfoontje.



‘Ja ja, dat precies, hahahaha.’ Ze werpt eerst haar rugzak, dan haar jas af op de grond. ‘Ja, en toen...’ praat maar door, luistert, beaamt, vraagt, praat weer door; maakt een handgebaar naar mij van: ‘sorry, ik zit nog in een gesprek!’, graait op haar knieën in de rugzak, komt tevoorschijn met een paprika.



‘Paprika gescoord!’, mimiekt haar mond, haar ogen vrolijk groot, want die misten we nog voor de spaghetti, een paprika. Ik steek mijn duim omhoog. Weer een sorry-gebaar naar mij, dan in haar microfoontje: ‘Ja, ik ben nu thuis, ik pak even een glas water.’ Doet dat, drinkt het klokkend op. Praat. Straalt! Ze heeft contact. Contact! Met een vriend, een vriendin. Met de wereld.