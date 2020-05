Frank zit in quarantaine: Eelt achter mijn oren door mondkapje

Voor alles is een eerste keer. Terwijl Nederland zich opmaakt om langzaam open te gaan, moet ik dicht: m’n eerste mondkapje op. Gelukkig heb ik in de loop der weken een kleine verzameling aangelegd. De eerste heeft mijn vrouw liefdevol gekocht op internet voor veel te veel geld. Maar de gedachte was toch: zal wel niet nodig zijn. Daarna kocht ik er een paar vanuit het besef: ‘Tja, dat moet dan kennelijk maar’. Uiteindelijk was de vraag: ‘Hoeveel hebben we d’r nodig, denk je?’