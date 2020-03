Frank zit in quarantaine: ‘Over de leerprestaties van die kleintjes maak ik me geen zorgen’

Arts op de ic doet verslag: ‘Het is een lelijk virus, we kunnen lastig voorspel­len hoe het afloopt’

18:00 Zorgverleners op de ic staan in de frontlinie om het coronavirus te bestrijden. Michael Frank (53) is intensivist bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en geeft dagelijks een inkijkje in zijn werk. Deel 1: ‘Wat staat ons te wachten?’.