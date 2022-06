Frans krijgt al maanden geen thuiszorg, want er is niemand beschikbaar: ‘Heb euthanasie overwogen’

Ontspoorde mantelzorg door te hoge druk: ‘Er is geen kwade opzet in het spel’

De druk op mantelzorgers is soms zo groot dat het kan ontsporen in ouderenmishandeling. Belangenvereniging MantelzorgNL wil dat ontspoorde mantelzorg beter wordt gemonitord om schrijnende situaties tegen te gaan. ,,Er is geen kwade opzet in het spel.’’

15 juni