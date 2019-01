Frans Meijer met zoon terug op het roverspad?

Het is bepaald niet de eerste keer dat zonen van beruchte criminelen zelf ook op het verkeerde pad raken. Maar wat een lullige vertoning was dat op 2 oktober voor Heinekenontvoerder Frans Meijer, zijn zoon Rudi en de later opgepakte Laurens Boellaard, zoon van Heinekenontvoerder Jan Boellaard. Hoewel justitie niet wil zeggen wat ze van plan waren, lijkt het erop dat ze een overval wilden plegen.



Zo ver kwam het niet. Een motoragent schoot Meijer neer toen hij een wapen zag. Daar lig je dan als 'topcrimineel' van naam en faam, op straat met een plaksnor onder je neus. 65 jaar oud. Van pensioen kon blijkbaar nog geen sprake zijn.



Veertien jaar na zijn vrijlating van de straf die hij nog moest uitzitten voor de ontvoering van Freddy Heineken staat Frans Meijer woensdag in Amsterdam weer voor de rechter. In 1983 was hij de man die Heineken elke dag te eten gaf. Lang bleef hij uit handen van justitie, totdat Peter R. de Vries hem opspoorde in Paraguay. Na zijn celstraf ging hij op dringend 'advies' van Willem Holleeder weer die kant op. Maar altijd bleef hij bevriend met collega-ontvoerder Jan Boellaard.



In Paraguay had Meijer onder een schuilnaam gewoond en een gezin gesticht. De 26-jarige zoon die met hem werd opgepakt, heet Rudi Doves, de naam die Meijer zelf droeg in het Zuid-Amerikaanse land. Rudi werd geboren twee jaar voordat de ooit uit het Pieter Baan Centrum ontsnapte Meijer werd opgespoord.