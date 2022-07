Fraude met stikstofcijfers door Lelystad Airport? Dit is waarom justitie daar onderzoek naar doet

Deze mannen ‘winnen’ steeds weer van de overheid: ‘Dit land is moreel failliet’

Ze zijn met weinig maar strijden met succes tegen een almachtige overheid. Leon Adegeest (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) en Johan Vollenbroek (Mobilisation for the Environment) worden gevreesd in Den Haag. Dat Lelystad Airport niet open kan en het stikstofbeleid is gekanteld, staat op hun conto. Het levert ze fanmail op, maar ook dreigementen. ,,Dit land is moreel en politiek failliet.’’

