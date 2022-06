Frauderende moeder en dochter niet vervolgd om achteroverdrukken zorggeld

Met je elektri­sche rolstoel in de regen: Tahné en Miranda teleurge­steld door Central Park Festival

De schrik sloeg Tahné van Wonderen afgelopen zondag om het hart toen zij het weerbericht bekeek: alleen maar regen. En dat net op de dag waarop ze met haar vriendin Miranda naar het Central Park Festival in Utrecht zou gaan. Miranda zit in een elektrische rolstoel, die niet goed bestand is tegen water. De vriendinnen zochten hulp bij de organisatie, maar dat liep uit op een teleurstelling. ,,Ben ik nu gek of is dit aardig kwalijk?’’

21 juni