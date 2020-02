Fries drugslab met 4 miljoen euro aan drugs ontdekt

OM blundert voor derde keer: opnieuw foto's kroongetui­ge Nabil B. verspreid in dossier

14:13 Opnieuw heeft het OM geblunderd door een foto van kroongetuige Nabil B. op te nemen in het strafdossier. Dat heeft het OM donderdagmiddag bekendgemaakt. Het gaat volgens het OM om dezelfde foto die al twee keer eerder per ongeluk op is gedoken in het digitale dossier dat is verstrekt aan advocaten en rechters die betrokken zijn het bij Marengo-proces tegen Ridouan Taghi.