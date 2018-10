Fries wint vakantiehuis in Groningen: ‘Een beetje ontwikkelingshulp’

videoHet lijkt een grap maar dat is het niet: Een Fries die een vakantiehuis in Groningen wint in een loterij van een Groninger voetbalclub. Het overkwam Hans Jager (52) uit Drachten. Hij ging vanmiddag kijken bij zijn kersverse optrekje in de buurprovincie en viel achterover van verbazing.

,,Ik schrok ervan. Het was veel groter dan ik had verwacht", zegt Jager. Hij is nog maar net terug van zijn bezoek aan het gewonnen vakantiehuis in Landal natuurdorp Suyderoogh. Een spierwit pand met rode dakpannen en groene houten luiken dat volledig vrij ligt tussen het groen. In het ernaast gelegen water ligt een kano die ook bij de woning hoort.

Volledig scherm Hans Jager voor zijn gewonnen vakantiewoning. © Screenshot AD-video De omvang van de woning en riante tuin bieden mogelijkheden, vervolgt de Fries. ,,Een sauna en jacuzzi erin zou mooi zijn". Het is niet toevallig dat hij over de wellnessapparatuur begint. ,,Ik leg voor VolkerWessels en Contour Vastgoed sauna’s en jacuzzi's aan in recreatieparken. Daardoor ben ik wel wat gewend maar natuurdorp Suyderoogh overtreft mijn verwachtingen.”

Mooi rendement

Jager won de vakantiewoning in een loterij van v.v. Eenrum. Die wilde met het geld van de deelnemers de sportaccommodatie opknappen. Ze verkocht bijna 8.000 loten, wat in totaal zo’n 400.000 euro opleverde. De Fries uit Drachten was met lotnummer 4328 de gelukkige winnaar. ,,Meedoen voor 98 euro en dan een vakantiewoning winnen ter waarde van 150.000 euro. Een mooi rendement", grapt Jager.

Hij zag enkele weken geleden op Facebook een bericht voorbijkomen over de loterij van de Groninger voetbalvereniging en besloot mee te doen. ,,Ik vond het wel stoer van zo'n kleine club uit zo'n klein dorp om zo'n grote actie uit te schrijven.”

Niet verwacht

Jager had niet verwacht dat hij zou winnen ‘want ik win nooit iets'. De vijftiger had dan ook geen enkel vermoeden toen hij gisteren tijdens een afspraak steeds werd gebeld. Pas toen hij zijn voicemailberichten beluisterde waarin iemand zei dat hij dringend moest terugbellen omdat ie een prijs had gewonnen, begon hem iets te dagen. Van de organisatie van de loterij vernam hij daarna wát hij had gewonnen.

Jager: ,,Dit huis is een mooie aanvulling op mijn pensioen. Verkopen is dan ook geen optie. Mijn kinderen vinden het ook geweldig. Ze roepen elk jaar dat ze naar Ameland willen maar verheugen zich nu al op de eerste vakantie in het natuurdorp. Ik zit er aan te denken om het vakantiehuis veertig weken per jaar te verhuren. Het is een fijn huis op een mooie locatie en er zijn goede verhuurmogelijkheden via Landal. De rest van het jaar kunnen we er zelf in zitten. Ik vind het Lauwersmeergebied prachtig.”

Grap