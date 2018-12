Friese voetbalclub voor de rechter na dodelijk ongeluk met dug-out

Voetbalvereniging Twijzel staat vandaag voor de rechtbank in Leeuwarden voor het dodelijke ongeval met een dug-out op 12 mei 2014. De dug-out bij een veld stortte toen in, waardoor een tienjarig meisje om het leven kwam.

Het Openbaar Ministerie (OM) zag eerst geen heil in vervolging van SC Twijzel. De ouders van het meisje en enkele gewonde kinderen stapten echter naar het gerechtshof, die het OM dwong de zaak alsnog voor de rechter te brengen. Volgens het hof zijn er namelijk redenen om aan te nemen dat de club ‘aanmerkelijk nalatig en onachtzaam’ is geweest. De dug-out stortte in toen meerdere kinderen het onderkomen gebruikten als speeltoestel. Het OM verwijt de club nu dood door schuld en ernstig lichamelijk letsel door schuld.

Beschadigd

Uit onderzoek is gebleken dat de dug-out eerder door een storm beschadigd was. Een bestuurslid vertelde vandaag aan de rechtbank dat hij na de storm met enkele anderen aan de dug-out heeft gehangen en er tegenaan heeft geduwd. ,,Geen beweging in te krijgen‘’, aldus de man. Volgens het bestuurslid was bij de club niet bekend dat de dug-out gevaarlijk zou zijn. De club vindt ook nog steeds dat de gemeente, eigenaar van de grond, verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Tegen de kinderen die gewond raakten bij het dug-outdrama in Twijzel in 2014 was volgens het bestuurslid bovendien gezegd dat ze van het coachhokje af moesten komen. Hij bleef erbij dat er geen gevaar was. ,,We zaten er zelf ook onder.’’