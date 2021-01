Frisse zondag, met kans op sneeuw in Limburg

Vooral vanochtend zijn er opklaringen en kan de zon soms doorbreken, meldt Weerplaza.nl. Later neemt vanuit het oosten de bewolking toe en tegen de avond volgt lichte regen. In het zuiden, met name in Limburg, neemt de kans op wat (natte) sneeuw dan toe. Het wordt 2 tot 5 graden. Komende avond en nacht kan het in Zuid-Limburg lokaal gaan sneeuwen, elders valt af en toe regen. Het koelt af tot iets boven nul. Morgen is het bewolkt en druilerig, met in Limburg soms ook wat natte sneeuw.