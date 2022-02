‘Functie elders'-foto van Bart Maat wint Zilveren Camera

Op de foto staat voormalig minister Kajsa Ollongren, die na een positieve coronatest snel het Binnenhof moest verlaten. Op een stapel documenten die ze in haar handen heeft, is de tekst “Omtzigt functie elders” te lezen, die sloeg op toen nog CDA-politicus Pieter Omtzigt. De foto zorgde voor een flinke vertraging in het formatieproces en voor een deuk in het vertrouwen dat veel burgers en Kamerleden in het kabinet hadden. De foto won eerder dit jaar de ANP Nieuwsfoto van het jaar 2021 en werd door EenVandaag verkozen tot het politieke moment van 2021.