Funda: meer Nederlanders zijn van plan hun huis te verkopen

Het aantal mensen dat van plan is om een woning te kopen nam ook toe, maar wel iets minder hard dan de intentie om te verkopen. De krapte op de huizenmarkt blijft daardoor nog wel aanhouden. Minder mensen gaven aan dat het momenteel een goed moment is om een huis te kopen.

Topman Quintin Schevernels van Funda ziet die concurrentie ook in de cijfers. Met name onder starters en mensen die een woning zoeken in de prijsklasse tot 400.000 euro neemt de concurrentie toe. ,,We zien op ons platform steeds meer reacties per te koop staande woning.’’