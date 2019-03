FvD doet er beter aan om pubers niet op te stoken tegen hun docenten

Radicaal windmolen­pro­test in noorden nadert kookpunt: ‘De grens is bereikt’

27 maart Onder druk van dreigementen van radicale actievoerders stapt een Drentse bouwondernemer uit een groot windmolenproject in de Drentse Veenkoloniën. Het is het zoveelste incident. De politie zit met de handen in het haar, want de bevolking zwijgt.