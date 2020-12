FvD raakt weer een Statenlid kwijt: Eelco van Hoecke hekelt extremisme van Thierry Baudet

De Statenfractie van Forum voor Democratie (FvD) is weer kleiner geworden. Eelco van Hoecke stapt op want hij heeft ‘een hekel aan welk extremisme dan ook’. Alleen fractievoorzitter Fred Walravens en Statenlid Martin Bos blijven landelijk partijleider Thierry Baudet nog trouw.

Van Hoecke heeft maandagavond een verklaring gepubliceerd op Twitter. In de toelichting zegt hij: ‘Beste mensen, de afgelopen weken is FvD in hoog tempo geïmplodeerd. Ik heb me bewust niet gemengd in de ruzie die ontstond. Ik dacht er wel het mijne van. Ik heb een hekel aan welk extremisme dan ook. Samen met Xander Eversdijk stap ik uit de FvD Zeeland fractie.'

Reeks van conflicten met Baudet

Bij de Statenverkiezingen veroverde Forum voor Democratie vorig jaar vijf zetels. Eversdijk kwam niet in de fractie omdat Bos met voorkeurstemmen werd gekozen. Dat leidde meteen tot onvrede, blijkt uit de verklaring van Van Hoecke. ,,Dit was het begin van een reeks conflicten achter de schermen met de partijleiding en met name met Thierry Baudet’’, schrijft hij. In Ridderkerk kwam het volgens hem tot een ‘zeer heftige verbale aanvaring met Baudet'.

Binnen de Zeeuwse fractie was er volgens Van Hoecke ‘meteen sprake van botsende persoonlijkheden’ en ‘een leiderschapsstijl die niet de onze was'. Zijn medestanders in de fractie waren Robèrt Brunke en Robert Koevoets. De eerste stapte in augustus 2019 op en de tweede in februari van dit jaar. Zij vormen nu samen de partij ProZeeland.

Partij werd steeds extremer

Van Hoecke zag de partij steeds extremer worden. Net als veel inmiddels opgestapte partijprominenten ergerden Eversdijk en hij zich aan radicale uitingen van FvD-jongeren in app-groepen. ,,Er bleek een andere partij te zijn ontstaan binnen de partij. Met het gedachtengoed van deze mensen willen wij nimmer geassocieerd worden en niks te maken hebben.’’

Afgelopen vrijdag heeft de Zeeuwse fractie overlegd met Baudet. Die herhaalde daar volgens Van Hoecke dat hij FvD-jongeren die betrokken waren bij nazi-appjes terug wilde halen. ,,Met dergelijk extremisme willen we beiden niks te maken hebben. Baudet is zeer instabiel en heeft zich omringd met jaknikkers en extreem jonge volgelingen. In onze ogen is het wachten op verdere ontsporingen.’’

Van Hoecke blijft in de Staten, maar weet nog niet of hij zich aansluit bij een andere fractie.

Lasterlijke aantijging

Statenleden Martin Bos en Fred Walravens van Forum voor Democratie betreuren de afsplitsing, zo lieten ze kort na middernacht weten in een verklaring. Zij vinden dat Van Hoecke zijn zetel in de Staten moet teruggeven aan de partij die hij verlaat. ,,Statenleden die zich afsplitsen van FvD zouden zich moeten realiseren dat zij hun zetel te danken hebben aan die overweldigende meerderheid Baudet-stemmers.’’

Ze veroordelen elke vorm van extremisme en werpen de ‘lasterlijke aantijging’ dat antisemitisme een probleem zou zijn in de partij ‘verre van zich’. ,,Het maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van het gedachtegoed van Forum van Democratie of zijn partijleider Thierry Baudet.’’