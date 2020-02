Gaan de Mexicanen van drugsboot Moerdijk nu wél praten?

Op het binnenvaartschip Arsianco trof de bemanning van een politieboot vorig jaar 10 mei een drugslab aan. De Mexicaanse verdachten werden op heterdaad betrapt bij het maken van crystal meth, een zeer verslavende en verwoestende drug. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren enkele tienduizenden gebruikers gestorven door crystal meth, veelal geproduceerd door de Mexicaanse kartels.



De ophef was dan ook groot toen in Moerdijk Mexicanen werden aangetroffen, nadat eerder in Wateringen ook al landgenoten in een werkend methlab waren opgepakt en later nog eens in Wuustwezel. Betekent hun aanwezigheid dat de beruchte kartels de overstap naar Europa maken, of hebben ze bijvoorbeeld alleen experts gestuurd om de Brabantse pillenboeren de laatste moeilijke stap van het procedé te leren: het uitkristalliseren, wat de drug zo duur maakt.