Gas weer goedkoper, maar niet iedereen profiteert

De gasprijs is alleen al dit jaar ruim een derde gedaald. Daar zijn verschillende redenen voor. Door de zachte winter is er minder gas verbruikt voor verwarming. En bedrijven en huishoudens zijn gaan besparen op gas vanwege de hoge prijzen. ,,Want vergeet niet: de prijs voor gas is nog steeds drie keer hoger dan we in 2021 betaalden’’, zegt Hans van Cleef van energieconsultancy Publieke Zaken.