Gasvlam doven brengt veel mensen financieel in problemen

Het is voor het eerst dat in Nederland een inschatting is gemaakt van de kosten die ermee zijn gemoeid om woningen niet meer met gas te verwarmen. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 vrij is van aardgas.

Per buurt is onderzocht wat de betaalbare alternatieven zijn voor gas. Die gegevens zijn vergeleken met het energiegebruik en het gemiddelde inkomen. Daaruit blijkt dat vooral lage- en middeninkomens financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen als zij duizenden euro's kwijt zijn aan het op een andere manier verwarmen van hun woning.

Modaal

Directeur van Milieudefensie Donald Pols, die opdracht gaf tot het onderzoek: ,,We dachten dat alleen groepen aan de onderkant van de ladder getroffen zouden worden. Maar het is duidelijk dat modaal, zelfs tot twee keer modaal, in sommige gevallen steun nodig hebben om hun woning zonder gas te verwarmen.''



In Nederland heeft 56 procent van de mensen een koopwoning. Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis: ,,Het is goed dat voor het eerst inzichtelijk is gemaakt aan welke kosten we moeten denken. Dit onderzoek toont dat er nog heel veel moet gebeuren.'' De belangenbehartiger van huizenbezitters benadrukt dat er 'een gigantische groep' is met 'middeninkomen en een gemiddeld rijtjeshuis'.



In binnensteden zijn vaak nog relatief goedkope alternatieven, zoals stadsverwarming. Maar buiten de Randstad zullen huizenbezitters moeten investeren in een elektrische warmtepomp. Kijk op deze kaart om te zien wat bij jou in de buurt het meest voor de hand liggende alternatief is voor aardgas. Je kunt inzoomen tot op wijkniveau.

Achterhoek

Quote Het is duidelijk dat modaal, zelfs tot twee keer modaal, in sommige gevallen steun nodig hebben om hun woning zonder gas te verwarmen Donald Pols De la Porte: ,,Je zal maar buiten de bebouwde kom wonen. Rijd maar door de Achterhoek, waar hele doorsnee huisjes staan. Daar is het veel kostbaarder om een woning zonder gas te maken, dan in in de stad.''



De werkelijke kosten zullen per woning enorm verschillen. ,,Als je een nieuw huis hebt met energielabel A zullen de kosten lager zijn'', voorspelt De La Porte. ,,Maar als je een ouder huis hebt, uit de jaren 50 of 60, dan kunnen de kosten zelfs nog veel hoger uitvallen.''