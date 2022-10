Gebied rond PI Vught korte tijd afgezet en streng bewaakt vanwege 'signalen' van dreigende situatie

Mensen die daar in de omgeving lopen, fietsen of rijden, werden gecontroleerd. Rond 15.00 uur werd de verhoogde staat van paraatheid weer afgeschaald, omdat de dreiging zou zijn verdwenen. De situatie heeft naar het lijkt niet veel langer dan een uur geduurd.

Bekend is dat Justitie bang is voor een uitbraakpoging van deze hoofdverdachte in het Marengo-proces. Zo zou hij geprobeerd hebben om personeel van de EBI om te kopen. Sinds juni is het luchtruim boven de Vughtse gevangenis gesloten, om te voorkomen dat van bovenaf een uitbraakpoging wordt georganiseerd, of smokkelwaar de PI in komt.