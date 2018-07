Gebruik chemische middelen in landbouw gedaald

Drie jaar cel voor zwemleraar wegens ontucht

25 juli Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 32-jarige Jacob V. in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. V. pleegde volgens het hof ontucht met elf kinderen in een zwembad in Velsen-Zuid, waar hij actief was als zwemleraar.