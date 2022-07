Gedenkplekken langs de weg: ‘Sommige nabestaanden vinden dat mooi, anderen mijden zo’n plek’

Moordzaak Peter R. de Vries: verdachte vrijgela­ten

De 27-jarige man die dinsdag in Helmond werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64), in juli vorig jaar, is op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek, meldt het Landelijk Parket.

28 juli