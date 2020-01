Gediscrimineerd vanwege corona: ‘Moet ik wéér gaan uitleggen dat ik geen honden en katten eet’

Clean Air Nederland wil rokers aansprake­lijk stellen voor schade

16:49 Belangenclub Clean Air Nederland (CAN) wil rokers zélf aansprakelijk gaan stellen voor veroorzaakte schade, bijvoorbeeld gezondheidsschade voor de buren. De organisatie die eerder met succes de rookruimtes in de horeca via de rechtbank wist te verbieden, richt de pijlen nu op de roker zelf. ,,Momenteel is er niets om de veroorzaker zelf aan te pakken,” zegt Tom Voeten van CAN.