Gedupeerden rijschool Ferry Aalbregt gaan demonstreren

Rij-instructeurs en mensen die zich gedupeerd voelen door de rijschoolhouder Ferry Aalbregt uit Zoetermeer, gaan maandag in Den Haag demonstreren. Ze hopen op politieke steun voor hun zaak. De gemeente Den Haag bevestigt dat er formeel een kennisgeving van de demonstratie is binnengekomen. Een woordvoerder van de demonstratie, rij-instructeur Fayzan Khan, hoopt op 250 mensen.

,,We willen bereiken dat er een vangnet komt voor kleine rijscholen en gedupeerde leerlingen” aldus een van de gedupeerden. ,,Ook moeten er strengere eisen komen om überhaupt een rijschool te beginnen, en een keurmerk, dat niet iedere idioot een rijschool kan beginnen.” De rijschool in kwestie bleek plots failliet waardoor veel commotie ontstond.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zei eerder bij Hart van Nederland erg mee te leven met de gedupeerden. Ze zei dat ze niets voor de leerlingen kan doen en dat de overheid met de rijschoolbranche in overleg is “om dit soort cowboys eruit te krijgen”.

Stop bedreigingen

Eerder vandaag riep de politie mensen nog op te stoppen met het bedreigen van de failliete rijschoolhouder uit Zoetermeer. Op Twitter wijst de politie erop dat social media op bedreigingen worden gemonitord. Hou het hoofd koel, vraagt de politie. ,,Doe geen bedreigingen of laster. Het lost de situatie niet op, maakt jou verdachte en kost politie onderzoekscapaciteit. Stop ermee.”

Bij de politie hebben zich tot dusver honderden gedupeerden gemeld die claimen nog geld van de man te krijgen. De politie is samen met het Openbaar Ministerie aan het onderzoeken of er sprake is van strafbaar handelen door de eigenaar van de rijschool.

In een aanvullende tweet benadrukt de politie ‘zeker oog te hebben voor de situatie van de gedupeerden en de gevoelens te begrijpen’ We willen dat niet afdoen, echter moeten we wel een grens trekken waar het gaat om strafbare bedreigingen’. Op social media wordt flink gescholden op de man. Eerder zei de eigenaar dat zijn personeel is bedreigd en dat hij zelf kogels in zijn brievenbus heeft gevonden.

Aalbregt zit momenteel in Spanje. Naar eigen zeggen is hij met zijn gezin naar Spanje verhuisd om daar een leven op te bouwen met zijn vrouw en twee kinderen. De afgelopen dagen reageerde hij via de pers op alle commotie. Hij zei zich ‘kapot te schamen’.