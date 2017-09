Geen aanvullend DNA-onderzoek in zaak Koen Everink

Hoogendam had een kort geding aangespannen tegen de Staat, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het genetische materiaal niet wil vrijgeven. De strafrechter in het proces steunde het OM daarin. Hoogendam probeerde daarom via de civiele rechter alsnog deze blokkade op te heffen. Maar volgens de voorzieningenrechter hoeft het OM niet mee te werken aan aanvullend onderzoek.



De J. ontkent tot op de dag van vandaag dat hij de moordenaar is. Koen Everink werd in de nacht van 3 op 4 maart 2016 thuis in Bilthoven doodgestoken nadat De J. een avond op bezoek was geweest. De J. had een forse gokschuld bij Everink.



Het Openbaar Ministerie zegt veel bewijs te hebben tegen Mark de J., die tot kort na de moord werkte als tenniscoach van Robin Haase. Daarbij had hij Everink leren kennen en waren beiden vrienden geworden.