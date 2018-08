Geen borsten en billen, maar molens en tulpen op Nederlandse ansichtkaarten

In Frankrijk is ophef ontstaan door de oproep van feministen om ansichtkaarten met (half)naakte vrouwen te verbieden. De kaarten zouden zelfs aanzetten tot seksueel geweld tegen vrouwen. In Nederland zijn de prentbriefkaarten met borsten en billen een stuk minder populair, maar ook hier is er discussie. ,,We worden in dit land steeds preutser.''

Af en toe worden de pikante ansichtkaarten die Bruno van de Voorde uit Breskens verkoopt, omgedraaid. ,,Het kaartjesrek staat bij ons buiten. Sommige mensen zijn er niet van gediend dat ze langs afbeeldingen van halfnaakte dames lopen en draaien ze vervolgens om. Ach, als dat alles is. We hebben gelukkig geen last van actiegroepen zoals in Frankrijk die dit soort kaartjes wil verbieden. Hebben ze daar niets beters te doen?”, vraagt Van de Voorde zich af.

Verbod

Volledig scherm Bruno van de Voorde met nog enkele blote ansichtkaarten © Camile Schelstraete In Frankrijk lanceerde vrouwenrechtengroep Femmes Solidaires afgelopen weekend een campagne om ansichtkaarten met naakte of halfnaakte vrouwen erop te verbieden. De feministen hekelen het seksistische karakter van de kaarten, die in het hele land worden verkocht. Sabine Salmon, voorzitter van Femmes Solidaires, stelt het nog scherper. ,,Zulke voorstellingen zijn het begin van een mentaliteit die tot aanrandingen kan leiden en geweld tegen vrouwen vergoelijkt.” Femmes Solidaires heeft een adviserende rol bij de VN en verenigt in totaal zo'n 190 vrouwenorganisaties. Women Inc., de Nederlandse organisatie die zich sterk maakt voor de positie van vrouwen, spreekt zich niet uit over het standpunt van Femmes Solidaires. ,,Dit onderwerp heeft bij ons niet de hoogste prioriteit”, aldus een woordvoerster.

Pin-up girl

In Nederland lijkt het minder te spelen, doordat er überhaupt minder sexy ansichtkaarten worden verkocht. In Breskens kunnen toeristen nog wel terecht voor prentbriefkaarten met losbandige taferelen, maar in Scheveningen is het een ander verhaal. De ondeugendste prent in die badplaats laat een pin-up met klassiek jarenvijftigbadpak zien. In de rekken van souvenirwinkeltjes op de pier en in het overdekte winkelcentrum Palace Promenade zie je vooral afbeeldingen van tulpenvelden, molens, het Kurhaus en de Amsterdamse grachten.

Jan de Zwart, eigenaar van cadeauwinkel Pobo Souvenirs, laat weten dat hij jaren geleden nog wel schaars geklede vrouwen verkocht. ,,Een tijdje was dat helemaal in, maar op een gegeven moment was er geen behoefte meer aan. De verkoop van ansichtkaarten zit door het digitale tijdperk sowieso in een dip. Komt bij dat de prijs van postzegels ook dramatisch hoog is, vooral voor toeristen uit het buitenland. Die betalen nu 1,40 euro per postzegel, gekkenwerk.”



Onder toeristen zijn de meningen over de actie van de Franse feministen verdeeld. Het echtpaar Van den Berk uit Eindhoven, een dagje op bezoek in Scheveningen, kan begrip opbrengen voor het Franse standpunt. ,,Van ons hoeft het ook niet. Zeker niet als die kaarten zo demonstratief in het rek staan. Niet fijn als er vervolgens kinderen langs lopen.” Katrijn de Kok uit het Vlaamse Schoten stoort zich juist niet aan de (half)naakte vrouwen. ,,Als mensen daar plezier aan beleven om elkaar zo'n kaart te sturen, waarom niet? Zelf zou ik zoiets niet kopen, maar ik vind het allemaal redelijk onschuldig.”

Volledig scherm Tulpenvelden doen het nog wel goed op Nederlandse ansichtkaarten. © Qphoto