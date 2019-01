Geen derde- maar vooral tweedegraads brandwonden voor Sjinkie Knegt

Gisteren werd gemeld dat de shorttracker derdegraads brandwonden had op zijn linkerbeen. De woordvoerder de KNSB meldt vandaag dat er goed nieuws is: het blijken vooral tweedegraads brandwonden te zijn. ,,Op zijn lichaam heeft hij wel een ‘paar kleine plekken’ die als derdegraads brandwonden zijn getypeerd.” Dennis Klaster, de manager van Knegt had vanmorgen appcontact met de 29-jarige schaatser. ,,Hij vertelde dat hij goed had geslapen”. Volgens Klaster heeft Knegt zijn telefoon bij de hand ‘en maakt hij de impact van het ongeluk in Nederland goed mee’. Hoe het precies met hem gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Vanmiddag geeft bondscoach Jeroen Otter in Dordrecht een update over hoe het nu met Knegt gaat. Volgens Klater verwerkt de nuchtere en rustige Friese schaatser de gebeurtenissen tot nu toe ‘op zijn sjinkies’.

Tweede vs. derdegraads

Het verschil tussen tweede- en derdegraads brandwonden is aanzienlijk. Bij tweedegraads brandwonden is de huid rood en pijnlijk, maar genezen de wonden vaak wel zonder litteken. Dat geldt niet voor derdegraads brandwonden. De huid is in dit geval volledig verdwenen op de plek van de wond. De wond doet geen pijn omdat de zenuwuiteinden in de huid ook zijn verbrand. Littekens zijn een inherent gevolg van derdegraads brandwonden.



Sjinkie Knegt ligt sinds gisteren met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. De kleding van de shorttrackschaatser vatte vlam toen hij thuis in Bantega de houtkachel aanstak. Knegt (29) werd door zijn vrouw Fenna in hun woonkamer gevonden, waarna zij direct 112 belde. Een traumahelikopter en ambulance rukten uit naar het Friese dorp, Knegt is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd waar hij op dit moment wordt behandeld.