Geen drukke winkelstraten in het laatste weekend voor kerst

Dubbelinterview Hoe Hugo Borst mensen­schuw werd en Saskia Noort veranderde in een akelige buurvrouw

18 december Hugo Borst en Saskia Noort kijken in Magazine van dit weekend terug op 2020. Hij werd mensenschuw, zij voert juist intensere gesprekken met vrienden. Maar over één ding zijn ze het eens: ,,Wij Nederlanders zijn veel te negatief over ons land.’’