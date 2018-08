Géén extra sterfgevallen door hittegolf

'Tieners kochten bij mij koevoet om 30 van mijn strandhuis­jes open te breken'

20:38 De minderjarige jongens die zijn vandaag zijn opgepakt voor de inbraak in 120 strandhuisjes in Zeeland gebruikten mogelijk een koevoet die ze kochten in de winkel van één van de gedupeerden. ,,Daar word je niet vrolijk van", aldus Bram Dingemanse (56).