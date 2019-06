Geen landelijke, wél grote kans op regionale hittegolf in Oost-Nederland

Een landelijke hittegolf zit er hoogstwaarschijnlijk niet meer in op korte termijn, een regionale hittegolf wel. ,,In het zuiden en zuidoosten van het land is daar donderdag hoogstwaarschijnlijk sprake van,’’ zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Bij een hittegolf moet er vijf onafgebroken dagen sprake zijn van minimumtemperaturen boven 25 graden overdag, waarbij het drie dagen boven dertig graden moet zijn.



Met maandag meegeteld, zal daar donderdag op een aantal plekken in deze regio hoogstwaarschijnlijk sprake van zijn.

Regionale hittegolf

Klaassen: ,,Vorige week zag het er op weerkaarten naar uit dat er in het héle land op korte termijn sprake zou zijn van een hittegolf, maar dat is inmiddels bijgesteld.



Van een landelijke hittegolf is officieel sprake als de maximumtemperatuur in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of hoger is en de kans daarop is inmiddels zeer klein.’’

De weersverwachting voor de komende dagen wijst erop dat er sprake is van een regionale hittegolf, zie bijvoorbeeld in Zutphen.

De kans op een regionale hittegolf is in het zuiden en zuidoosten van het land nog altijd flink, stelt Klaassen, dus ook in een deel van onze regio, met name rond Apeldoorn, Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. ,,In die delen van Nederland kan de temperatuur de komende tijd overdag minstens 25 graden of hoger bedragen waarvan er drie dagen boven dertig graden uitkomen.’’

Quote Als de voorspel­lin­gen uitkomen, zal dit de warmste junimaand ooit worden Raymond Klaassen

Extreme maand

Daarnaast is er hoogstwaarschijnlijk ook sprake van de warmste junimaand ooit sinds de temperatuurmetingen worden gedaan. ,,Uiteraard kunnen we dat pas met zekerheid vaststellen als de maand voorbij is, maar als we de temperaturen tot nu toe zien en de voorspellingen uitkomen op de huidige weerkaarten, zal dit de warmste junimaand ooit worden.’’



Juni was volgens Klaassen sowieso een ‘zeer extreme maand’ in deze regio. ,,Onweer, veel neerslag, windhozen, lichtende nachtwolken, hagelbuien en nu de hitte: het was een opzienbarende maand, er kwam veel aan weersextremen voorbij.’’



Als klap op de vuurpijl krijgen we in deze contreien volgens de weerman te maken met de eerste tropische nacht. ,,Van een tropische nacht is sprake als de temperatuur niet onder de 20 graden komt.’’

Warmterecord Warnsveld