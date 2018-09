De NS heeft een nieuw reclamespotje. Een meisje zit in de trein en heeft oogcontact met een meisje een paar plaatsen verderop. Ze stapt uit de trein en fietst naar haar vriendinnen die op een terrasje zitten. Alwaar ze bediend wordt door... dat ene meisje uit de trein met wie ze zulk leuk flirterig oogcontact had.



Een meisje flirt met een meisje! In een landelijke commercial!



Maggi heeft nu ook een commercial waarin een lesbisch stel met kinderen te zien is. Ikea gebruikte voor de reclame voor zijn nieuwe bedden ook al een lesbisch koppel. En de matrassen van de Hema worden aangeprezen door twee mannen die lepeltje-lepeltje liggen.



Ik zou willen dat dit geen nieuws was. Dat het ons allemaal niet meer zou opvallen. Maar dat doet het wel, omdat je ook weet dat de NS hier opmerkingen over krijgt. Net zoals de Hema opmerkingen kreeg over zijn knuffelende jongens.



Opmerkingen in de trant van 'moet dit nou?' 'Ik heb niks tegen homo's, maar moet dat zo in your face?'



Maar ja, het moet. Ik bekeek de NS-commercial samen met drie lesbische vriendinnen. De een zei dat ze bijna moest huilen toen ze de reclame voor het eerst zag. Waarom? Omdat voorheen lesbische stellen op televisie vaak werden geportretteerd als probleem. In televisieseries worstelden ze met hun coming-out, reageerden hun ouders afwijzend.



Homoseksualiteit als issue. Je geaardheid als iets wat je vooral veel gedoe oplevert. En bij deze commercial is dat totaal niet aan de orde. Ze vinden elkaar gewoon leuk. Ze zijn lesbisch, klaar. Geen problemen, geen strijd. Gewoon twee verliefde vrouwen.



Gelukkig zie je die representatie steeds vaker. Stapje voor stapje wordt het normaler. Maar om stappen in de goede richting te blijven zetten, moeten we blijven benoemen hoe belangrijk het is. Want een heteroseksueel kan denken: moet dit nou? Maar die heeft waarschijnlijk geen idéé hoe gesteund een lesbische vrouw zich kan voelen door twee flirtende meisjes in een NS-commercial. Gewoon, twee openlijk verliefde vrouwen. Waarbij de geaardheid helemaal geen issue lijkt te zijn.