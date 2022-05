Geen ‘scherpe messen’ meer in keuken na dodelijke steekpartij Bredase jeugdgevangenis

Steekpartij

De RJJI zegt dat de steekpartij en eerdere ernstige incidenten in jeugdgevangenissen aanleiding is geweest om gesprekken aan te gaan met medewerkers, leidinggevenden, ondernemingsraad en andere betrokkenen. Een en ander heeft geresulteerd in zes maatregelen om ‘veiligheid en leefbaarheid voor personeel en jongeren te verbeteren’.

Beveiliging tegen smokkelwaar

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws toen een jongere die vastzat ontsnapte . De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de DJI. Hij werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten in België.

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten er op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie en zitten een straf van maximaal twee jaar uit. De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit vier locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse, De Hunnerberg in Nijmegen en Horsterveen in Evertsoord. De leeftijd van de gedetineerde jongeren ligt tussen de 12 en de 23 jaar.