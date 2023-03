Geen snelle verkiezingsuitslag verwacht in provincie Utrecht door getreuzel in Veenendaal

De gemeente Veenendaal in de provincie Utrecht krijgt donderdag de telling van de stemmen voor de Provinciale Staten waarschijnlijk niet af. Dat is saillant omdat de provincie dan geen definitieve verkiezingsuitslag kan produceren. Winst in Utrecht kan voor BBB een landelijke zegetocht betekenen.

De gemeente verwacht niet dat het de uitslagen donderdag nog bekend kan maken. De tellers zijn in de ochtend namelijk gelijk begonnen met het tellen van de kandidaten. Dat neemt veel tijd in beslag.

Opmerkelijk: normaal gezien worden eerst alleen de uitslagen per partij opgenomen, zoals in bijvoorbeeld Amsterdam, daarna wordt gekeken hoeveel stemmen elke kandidaat heeft. Waarom Veenendaal van deze procedure is afgeweken, is niet bekend.

Nek-aan-nekrace

Zonder Veenendaal kan ook de uitslag in de provincie niet worden vastgesteld. Op dit moment is er een nek-aan-nekrace gaande tussen GroenLinks en BBB voor winst in de Provinciale Staten van Utrecht. Veel hangt af van de resultaten in Veenendaal, in inwoneraantal de derde gemeente in de provincie.

Donderdag aan het begin van de avond stond GroenLinks nog aan kop in de hele provincie Utrecht, met ruim 90 procent van de stemmen geteld, maar het verschil met nieuwkomer BBB was met zevenhonderd stemmen zeker niet onoverbrugbaar.

ANP maakte donderdagmiddag per abuis al bekend dat GroenLinks in de provincie Utrecht de strijd had gewonnen van de partij van Caroline van der Plas. Die conclusie bleek voorbarig.

