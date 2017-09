Geen uitstel in hoger beroep zaak-Wilders

Hoe de ouders van de terminale Amir (10) al jaren vechten voor hun zoon

16:36 Blijft de uitbehandelde Amir Mouradi (10) tot minstens november in een zorginstelling, of mag hij binnenkort met zijn familie mee naar hun nieuwe huis? Voor 12 oktober doet de rechter uitspraak, nadat de zaak van het zieke jongetje vandaag opnieuw in hoger beroep is behandeld. De familie Mouradi hoopt hun zieke zoon in de laatste maanden van zijn leven zo snel mogelijk bij zich te hebben. Zij vechten al jaren voor zijn zorg.