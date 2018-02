Geen vervolging hoofdofficier en burgemeester na smaadklacht Klaas Otto

Volgens het parket in Den Haag, dat de klacht onderzocht, randen uitlatingen van de hoofdofficier in De Telegraaf weliswaar de goede eer van Otto aan, maar zijn ze te weinig concreet en specifiek om tot vervolging over te kunnen gaan.

Genuanceerd

De uitlatingen van Petter in de Volkskrant over Otto zijn volgens het OM voldoende genuanceerd en vallen 'onder de vrijheid van meningsuiting'.

Aanleiding tot de smaadklacht vormde publicaties waarin de hoofdofficier Otto onder meer linkt aan liquidaties en Petter hem een 'beroepscrimineel' noemt.

Hitler

Advocaat Louis de Leon zegt in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van het OM. ,,Justitie meet met twee maten. Als je als dochter van Otto een vlag aan je woonwagen hangt waarin je Petter een nieuwe Hitler noemt, krijg je een strafbeschikking van 500 euro. En wie ziet zo'n vlag op een woonwagenkampje? Maar als je als hoofdofficier in een landelijk dagblad twee pagina's lang alles mag vertellen over mijn cliënt, dan krijg je rugdekking van een collega.''

Volledig scherm Hoordofficier Charles van der Voort. © Ron Magielse / het fotoburo

In De Telegraaf vertelde Van der Voort dat Otto 'nu niet vastzit voor zaken waarvan iedereen denkt: daarvoor hoort hij vast te zitten'. Hij noemde de kamper een 'Brabantse ondermijnende crimineel. Iemand die bezig is met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, al jarenlang'. En: 'Op het moment dat men in de gaten kreeg hoe groot Otto is, dat hij de dienst uitmaakt, was hij bijna te groot om aan te pakken'. Ook zei Van der Voort dat 'Holleeder lager op de criminele apenrots zit dan de oprichter van No Surrender. Klaas heeft Willem uit de club gezet'.

Volledig scherm Burgemeester Frank Petter. © RAMON MANGOLD

Burgemeester Petter had in de Volkskrant over Otto onder meer gezegd: ,,Mensen zijn pas schuldig als ze veroordeeld zijn, maar in criminele onderzoeken komen wij steeds dezelfde namen tegen. Dan rijst toch het vermoeden: dit is een crimineel die andere terroriseert.'' Over de sluiting van het vaste café van No Surrender in Bergen op Zoom: ,,Tegen de krant had meneer Otto gezegd dat de burgemeester hem zo leuk leek, maar dat ik hem zwaar was tegengevallen. Hij probeerde me overduidelijk te intimideren.''