Geen vervolging stichting voor fraude, onderzoek naar Van Lienden en oud-bestuurders gaat door

Directeur wil verplichte knuffel van personeel: ‘De vertrou­wens­per­soon was zijn zoon’

Even knuffelen met de baas. In een middelgroot familiebedrijf in Bleiswijk was dat aan de orde van de dag. En niet omdat het personeel dat zo leuk vond, maar omdat de directeur het verlangde. Nee zeggen was eigenlijk geen optie. Een magazijnmedewerker die er niet meer tegen kon en zijn arbeidscontract wilde laten ontbinden, kreeg onlangs gelijk van de rechter. Het bedrijf moet hem ruim 56.000 euro betalen.

7 september