Geen woordjes stampen, maar gewoon echt Frans praten

,,Bonjour tout le monde”, verwelkomt docent Andrienne Kerckhoffs haar 3 havo-klas. ,,Bonjour”, galmt het terug. ,,Ça va”, vraagt ze een leerling. En dan aan een ander: ,,Tu as passé un bon weekend?” De leerlingen kijken haar geconcentreerd aan om alles goed te kunnen volgen. Maar ze geven steeds de juiste antwoorden als de docent een vraag stelt.



Deze les bespreekt ze een boek dat de leerlingen hebben gelezen. Kerckhoffs stelt een reeks vragen – uiteraard in het Frans – om te controleren of haar klas de tekst heeft begrepen. Er valt geen woord Nederlands, de scholieren beantwoorden alle vragen in het Frans. In deze klas zijn de leerlingen het gewend om in het Frans te praten. ,,De spreekvrees is weg, met name als ze deze lessen vanaf de eerste klas gewend zijn”, zegt Kelly Theunissen, ook docent Frans. Bovendien snappen ze prima wat hun docent van ze vraagt.



Hoe anders zijn de lessen nu dan een jaar of vier geleden. Collega Kerckhoffs was ronduit ontevreden over het niveau van haar leerlingen. ,,Ze spraken helemaal geen Frans. Dat vond ik irritant. Als leerlingen de taal aan het einde van de rit tóch niet spreken, hoeven we dat vak niet te geven.” En dus ging ze op onderzoek uit. De lessen bleken te moeilijk. Bovendien: om teksten te kunnen lezen – de hoofdzaak op het eindexamen - hoefden de leerlingen niet per se Frans te kunnen spreken.