Geheim hoofdstuk uit onderzoek integriteitsaffaire OM voorlopig niet openbaar

Dat meldt het College van Procureurs Generaal, de top van het Openbaar Ministerie. Het aanstaande kort geding draait om hoofdstuk vier van het rapport van de commissie Fokkens, die onderzoek deed naar een relatie tussen hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos.

Wie publicatie probeert te verhinderen, maakt het OM niet bekend. Het is in elk geval niet Marc van Nimwegen, zo zegt zijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen in een korte reactie. ,,Ik ga niet zeggen wie het wel is.”

Dienstreis naar Thailand

Hoofdstuk vier van dat rapport is het meest saillante. Het onderzoekt of de relatie van de twee topmagistraten heeft geleid tot belangenverstrengeling of onterechte bevoordeling. Vanwege alle privacygevoelige informatie die erin staat, heeft het OM gewacht met openbaarmaking. Nadat het OM besloot het hoofdstuk, hoewel deels weggelakt, toch te gaan publiceren, werd de rechtszaak aangekondigd. Het OM wacht eerst een vonnis in die zaak af.

In hoofdstuk 4 behandelt de commissie onder meer een dienstreis naar Thailand die Van Nimwegen en Bloos samen maakten. Ze hadden toen al een jaar een relatie. De laatste twee dagen van die trip probeerde Bloos een ander hotel voor beiden te regelen. Volgens Fokkens hadden zij vanwege hun affaire moeten afzien van die trip.

‘Volg de auto's’

De commissie-Fokkens werd ingesteld na een publicatie in NRC van mei 2018 met de titel: ‘Hoe de sfeer in de top van het OM verziekt raakte’. ‘Volg de auto’s’, schreef een anonieme tipgever, die erop hintte dat Van Nimwegen en Bloos met hun dienstauto afspraakjes maakten in hotels langs de snelweg. Fokkens concludeert dat de twee sinds 2011 een relatie hadden en dat op het werk hebben verzwegen. Van Nimwegen ontkent dat.