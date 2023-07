Gek hè, dat steeds meer burgers afhaken

Jonge kinderen van fruitbe­drijf-afperser mogen alleen ‘vanuit een cel’ twee minuten met hem bellen

Zelfs als hij met zijn minderjarige kinderen belt, zou Ali G. vanuit de EBI in Vught geheime boodschappen kunnen doorgeven. Daarom wordt elk telefoongesprek van het brein achter de aanslagen op fruitbedrijf De Groot streng gecontroleerd. In een kort geding zeggen zijn advocaten dat ‘de menselijkheid zoek’ is.