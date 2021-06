Gek op mieren? Koop een mierenkolonie bij Twan (14) uit Westerhaar: ‘Gegarandeerd levend in huis’

Coronavirus LIVE | Ook volgend jaar genoeg vaccins na deal met Moderna, prik levert Griekse jongere cadeau op

13:45 Het probleem met de CoronaMelder-app, waardoor mensen die één prik hebben gehad en besmet zijn geweest geen groen vinkje krijgen, is nog niet verholpen. Waar de malheur precies zit is nog niet duidelijk. Het wordt nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn geschrapt allengs drukker in de winkelstraten. Toch is het winkelbezoek nog niet op het peil van voor de coronacrisis, zien marktonderzoekers. Winkelen is nog geen uitje en wie shopt doet dat ‘effectief’. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.