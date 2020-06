Geld, macht en status: de wedloop naar een vaccin gaat over veel meer dan alleen corona

Henk S. crashte dronken in woning, justitie wil nu dat hij restant straf voor moord uitzit

16:10 De 51-jarige Henk S. uit Hardenberg had veel te veel alcohol in zijn bloed toen hij een maand geleden na een wilde politieachtervolging een woning in Bergentheim (Overijssel) ramde. Het Openbaar Ministerie wil dat S. nu alsnog een deel van de resterende straf gaat uitzitten voor de lugubere moord op een Zwollenaar in 2007.